黑鮪魚汛期未到，台東縣成功鎮新港漁港第1條黑鮪魚16日上岸，重達193公斤，捕獲「漁德順」號船長林賢得開心大喊「爽啦！」，許多民眾聞訊紛紛到市場搶著合照，其標售價約11萬7000餘元，船長說，今年可以過個好年了。新港魚市場主任李宏勇說，這是新港第1尾黑鮪魚，也是台灣第1條，是個好兆頭。

成功鎮新港籍漁船漁德順號，在綠島東北方海域間，15日早上10點以延繩釣方式捕獲1尾黑鮪魚，今天早上船隻進入成功漁港後，碼頭邊就聚集不少民眾等待，只見機械吊臂從船艙緩緩吊起重達193公斤的大魚，現場歡呼聲、相機咔嚓聲不絕於耳。

黑鮪魚汛期未到，台東縣成功鎮新港漁港第1條黑鮪魚16日上岸，重達193公斤，捕獲「漁德順」號船長林賢得（右三）開心大喊「爽啦！」，許多民眾聞訊紛紛到市場搶著合照，其標售價約11萬7000餘元，船長說，今年可以過個好年了。新港魚市場主任李宏勇說，這是新港第1尾黑鮪魚，也是台灣第1條，是個好兆頭。（蔡旻妤攝）

「新春第1條黑鮪魚，比娶老婆還開心！」擁有55年資歷的老船長林賢得笑得合不攏嘴，他說從13歲就開始捕魚了，這條魚拉起來很輕鬆，依他的經驗判斷，能在非產季期間捕獲黑鮪魚，「這條魚不是落單，就是跑太前面了！」

「目前沒有收到屏東有消息，確定是本港第1尾，應是全台灣第1尾！」新港魚市場主任李宏勇說，只見這條將近200公斤肥美黑鮪魚，出動在場4名壯漢抓起魚身、魚尾也拖不動。拍賣價1公斤610元，被陳姓承銷商標得。

林得順說，他是在地漁民，沒有想過要拿到屏東東港拍賣，一抓到魚就立刻通報綠島服務台，歸心似箭的他只想將這好消息帶回家，與家人團聚來個大合照。此外，他指出屏東東港及宜蘭蘇澳，都有補助捕獲第1條黑鮪魚的漁民6000元，希望新港區漁會比照此福利，給予在地漁民一個鼓勵。

(中時 )