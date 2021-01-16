台中一中商圈人氣早餐「三喜蛋餅」，日前一名陳姓女子連續三次遞履歷表應徵工作，但三次通知面試都未到，第四次不理會還電話兇員工，形容店家是「富毛（指富王）鴨肉店」，還在Google評論給1顆星負評，老闆氣到公開事件始末，並報警怒告，嚇得陳女將評論悄悄刪除。

蘇老闆怒公布始末。（圖／翻攝自三喜蛋餅臉書粉專）

陳女在文中以「給一顆星都多了太多」開頭寫道，她光顧過覺得好吃想進店（應徵員工），頭兩次因「私因」取消，第三次純屬「不慎錯漏」，第四次投遞卻石沉大海，等不到消息，員工只回「老闆沒空」、「等待」。

三喜蛋餅出示報案三聯單。（圖／翻攝三喜蛋餅臉書粉專）

她認為，就算應徵進去也未必是好事，她很生氣，因為這跟「富毛鴨肉店」（應指富王）相近無幾，經營者最基礎是和氣生財，生意好是貴店之幸，但驕矜必敗，似乎是貴店的未來」等語。

三喜蛋餅蘇姓老闆得知後，1月11日氣得在臉書粉專怒發文自嘲「2021遇到最扯的事，今年應該是我拿冠軍！」。他描述，陳女連三次面試「有理由」未到，第四次沒通知她來，她多次打電話找老闆，找不到竟兇店員，還說要讓人家知道三喜多惡劣。

蘇老闆老示，因怕不在時員工受到牽連，只好到派出所報案，先以《社維法》辦她，反正她不要再騷擾本店就好，結果對方竟不放棄，在Google評論亂寫一通「公然鬼扯」，他必須捍衛本店清白，只好公佈出來，並列出「十點聲明」，以防止「有心人士」無限制造謠！

蘇老闆文末無奈想問「求職者的騷擾跟富王有什麼關係？」那就成全你，讓本店法顧陪你玩，也付上控告妨害名譽的報案三聯單。

(中時新聞網)