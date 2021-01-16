一名小吃攤老闆控訴遭不理性的客人3度拍桌說「為什麼雞捲裡面沒有雞肉，反而都是魚漿？」他無奈解釋雞捲的「機」和「多」的台語發音相似，早期的人是用家中多餘的剩菜做成雞捲，因而得名，不料該客人仍舊不理性地大吵大鬧，最後他只好將食物收回並退款，無奈地說「那春捲、老婆餅、太陽餅要怎麼說啦？」

該小吃攤老闆在臉書「爆怨公社」上發文表示，一名客人日前向他拍桌抱怨雞捲裡面竟然只有魚漿、沒有雞肉，他當下急忙解釋「雞捲的由來是諧音，以前雞捲是由『剩菜』加上豬油網包起來，『多』的台語不就是『ㄍㄟ』嗎？」沒想到該客人聽不進去，直說這個縣市的雞捲他都吃過，只有這一攤沒有雞肉。

該客人3度拍照怒吼「沒人像你這樣做生意的啦，這麼不老實，欺騙消費者」，最後該老闆同意退款，客人還不客氣地說「端走！看了就礙眼」，老闆表示「如果我菜單上面寫雞肉捲，然後裡面沒加雞肉，是我活該被你罵做生意不老實，但是雞卷就沒有人在加雞肉的啊！」

老闆事後還在臉書上說「春捲、老婆餅、太陽餅要怎麼說啦？」許多網友則留言說，「我真的沒吃過有包雞肉的雞捲」、「原來雞捲是這樣取名的，學到一個知識」、「客人也太兇了吧，老闆好無辜」。根據維基百科，雞捲最初是使用約30公分直徑的似圓豆腐皮包裹剩菜後，再下鍋油炸切片的農家刻苦菜餚，後則成為風味獨特點心，內餡是台灣剩菜常見的豬肉蔬菜等，之所以稱為「雞」卷，是因為閩語「雞」與「多」諧音，而雞卷為「多出剩菜之卷」的意思。

小吃店老闆遭嗆雞捲沒有雞肉，他透露雞捲的「機」和「多」的台語發音相似，早期的人就是用家中多餘的剩菜做成雞捲，因而得名。（圖／翻攝自維基百科）

(中時新聞網)