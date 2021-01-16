大陸有許多直播平台，一些素人帥哥正妹透過開實況和網友互動，迅速圈粉後很快就變成網紅，正妹蘇恩昔日曾是鬥魚直播的當紅一姊，每開播都有10萬左右觀看人數，收到的抖內（donate）數量更可觀，但去年9月底她喝酒開播，過程中衣服滑落不慎走光，露點照被瘋傳還遭官方處罰禁播3個月；日前蘇恩解禁復出，但人氣大跌不如以往，過去風光都宛如雲煙。

網美蘇恩外型甜美，在鬥魚平台開播人氣超高，不僅會開玩遊戲實況，有時候也在直播時熱舞，讓她在網友間有「鬥魚舞蹈一姊」的封號；不過，蘇恩在去年9月24日驚喜開直播，畫面中的她看起來是喝酒後微醺的模樣，除了和粉絲互動外，一邊和室友聊天，但鏡頭突然出現她衣服滑落走光的畫面，所有觀眾瞬間暴動。

蘇恩13日驚喜復出直播平台，粉絲也熱情留言鼓勵她。(圖/ 摘自蘇恩微博)

儘管蘇恩當下立刻遮住，但她走光露點的畫面早已被部分網友截圖，事後更在網路上瘋傳；隔兩天鬥魚直播平台也認定蘇恩在直播有不雅內容，所以第一時間已將她的直播間關閉，後來也遭處罰禁播3個月。

當時蘇恩有發文表達無奈的心情，也向粉絲喊話請大家不用擔心她，她很快就會重新回歸；近日蘇恩復出鬥魚直播，馬上湧入大票粉絲觀看，但現實是殘酷的，據陸媒指出，蘇恩當天直播彈幕人數僅剩1.5萬，收禮數量也掉到只有8.3萬，和昔日風光相差甚遠，明顯看出人氣下跌。

昨（15）日蘇恩也在微博發文，上傳復出直播畫面的截圖，信心喊話，「好的不好的都過去了，加油，往後的日子」；粉絲們也在底下留言鼓勵她，「要加油啊」、「很高興妳度過了困難的日子」、「加油，妳是最棒的」。

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(中時新聞網)