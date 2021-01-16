針對台北市統一發票代售地點變更，由109年度13個代售點；在今（ 110年度）減少成7個代售點，造成台北市民眾不便。為便民來增加統一發票代售點，國民黨立委費鴻泰向行政院提出質詢，要求財政部在2月底以前在台北市12個行政區，每區至少設置一個統一發票代售點。

費鴻泰說，他在市場服務，接受民眾陳情，抱怨110年度統一發票代售點減少，造成民眾不便，也讓小資企業主增加營業費用。他對此進行了解，得知原接受財政部印刷廠委託辦理台北市109年度統一發票銷售業務的木柵區農會、板信商業銀行艋舺分行及聯邦商業銀行各分行等13個代售點，其統一發票銷售服務僅提供至去年12月31日止。

自今年1月1日起，台北市統一發票代售地點變更，由原先13 個代售點減少成7個代售點。如此，台北市5個行政區沒設代售點，分別為信義區、大安區、中正區、北投區、文山區等五個行政區，造成這5區民眾必須跨區至其他行政區購買統一發票。

費鴻泰說，雖民眾可透過「發票網路購買暨查詢系統」，以網路方式申購 (網購)統一發票；但需自行付擔運費成本-購票數10本以下，需負擔運費130元，10本以上另計｝，實在增加小資本商家營業費用。

費鴻泰要求財政部應增加統一發票代售點，在台北市達到各個行政區至少設置一個代售點，達到便民基本要求。因應時代潮流，鼓勵大家用電子發票；但是，財政部要兼顧「數位運作」和「便民服務」。

(中時 )