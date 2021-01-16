蔡英文總統昨天南下台南，視導陸軍第8軍團54工兵群，演練災害救援操演，與工兵團合影時，官兵們手筆「啾咪」，並高喊「總統我愛你」。對此，國民黨發言人陳偉杰表示，總統在春節前勞軍、慰問國軍保家衛國的辛勞本就無法厚非，但軍中馬屁文化再現，是在勞軍還是粉絲見面會？

陳偉杰說，從前總統陳水扁到蔡英文總統，都發生藉勞軍之名，行個人崇拜之情事，不管要國軍喊「你是我的巧克力」，或對總統熱情高歌、高聲呼喊「我愛你」，他批評軍中馬屁文化再現，是在勞軍還是粉絲見面會？

陳偉杰表示，總統視察國軍應有既定禮數，此次54工兵群邊唱、邊跳、邊恭送總統，超乎常理的熱情不只嚇到現場媒體，民眾更是傻眼，有網友還直接拿金正恩勞軍的畫面來做對比，國軍弟兄情何以堪？

陳偉杰呼籲，民進黨肉麻當有趣也要看場合，切勿損及國軍該有的嚴謹紀律形象，國軍本就該遵守中立原則，即便面對三軍統帥，也該維持基本禮節。

(中時 )