Ｍanson（左起）、李李仁、陳澤耀、Tiffany。（滿滿額提供）

李李仁在主演電影《迷失安狄》飾演跨性別者，在片中不被家人接受而吃盡苦頭。日前他在影廳映後分享時，忍不住對監製林心如哽咽說道：「我只希望我的演出沒有讓妳失望」，而他的演技也吸引到跨性別變裝皇后Tiffany（鄭筠）。她先前跟吳慷仁共進晚餐而被外界關注，這回則邀請李李仁與陳澤耀實際走訪工作的夜店，體驗台灣跨性別色彩繽紛的世界。

李李仁、陳澤耀一到夜店，像是劉姥姥進大觀園一樣，大開眼界，一進門更看到穿著火辣表演服的Tiffany正在補妝，讓2人眼睛都不知道要放哪裡。Tiffany更一時興起，為他們嘗試厲害魅艷的舞台妝。李李仁眼看自己被畫了暗色眼影，連忙笑問：「你是不是把我畫成動物園裡的團團和圓圓！」而一旁的陳澤耀則畫上紅橘色系的眼影，眼妝初體驗也讓他緊張到瘋狂流汗。

在化妝的過程中，李李仁被Tiffany問到在《迷失安狄》裡選擇中年轉性的原因是什麼時，李李仁笑說這個問題每次在映後都會被問到，原來電影裡有一場戲是安狄在女兒的婚禮後，曾告訴對著她怒吼的女兒說到：「其實你媽媽不是被我氣死的，她在過世前謝謝我陪她這麼久，我可以去做我自己了。」每想到這段演出李李仁自己都覺得心酸。

而李李仁也反問Tiffany為何會想成為女人，她表示自己非常幸運，得到家人支持。提到家人做過讓她最印象深刻的事情，是某次她在沙發上睡著，衣服自然往上捲，她爸爸自然脫口要她弟弟「幫姐姐把衣服拉好」，當下讓她非常感動，更嬌嗔說：「《迷失安狄》故事太苦了啦！但如果拍第2集，我要演安狄的閨蜜喔！」該片熱映中。

(中時 )