高市議員黃捷罷免投票日即將來臨，先前她在台北市議員邱威傑（網紅「呱吉」）的節目中坦承，自己對罷免案過於輕敵，近日她則是動作頻頻，16日黃捷勤走基層在選區內發放春聯、舉辦見面簽名會，希望守住高市議員一職。

黃捷與妹妹黃蓉17日下午2時在鳳山區舉辦春聯簽名見面會，簽名會還沒開始，外頭就已經大排長龍，排隊人潮大約蔓延100公尺，有趣的是，此次前來與黃捷索取簽名春聯、合照的民眾，只有少數女性，其他清一色幾乎都是年輕男子，更有位陳姓男子特別從旗山趕來索取春聯，排在隊伍最前頭的民眾則表示他1點就來排隊。

黃捷與妹妹黃蓉17日下午2時在鳳山區舉辦春聯簽名見面會。（洪浩軒攝）

黃捷與妹妹黃蓉17日下午2時在鳳山區舉辦春聯簽名見面會，簽名會還沒開始，外頭就已經大排長龍，排隊人潮大約蔓延100公尺。（洪浩軒攝）

黃捷17日總共準備250份的自製春聯發送給民眾，其中今年限量2000份的「健身版春聯」已經發放一空，黃捷表示，她每年都會設計1款特別版的春聯，今年適逢牛年，自己又熱愛健身運動，便將自己的健身照印在春聯上，搭配「強壯如牛，力大如山」的字樣，期許大家都可以強壯自己，且有能力守護身邊的人。

黃捷罷免投票日將於2月6日舉行，她14日在邱威傑《他的播放清單》直播節目中坦承，自己對罷免案過於輕敵，每次看罷捷總部擺攤都沒什麼人，對於他們最後竟能交出4萬多份連署書感到驚嚇，也首度承認，罷捷總部動員力真的頗強，自己相當緊張，並且無法掌握罷捷總部的底細與實際動員程度。

對於進日黃捷近期動作頻頻，被質疑是否與罷免案有關，黃捷則指出，她每年都有例行的拜年行程，所以並非是因為罷免案而調整她的工作，每年農曆年前她都會準備新春春聯，發送給民眾，跟地方鄉親見面，到各地祝福大家新的一年可以順順利利。

對於媒體問及桃園市議員王浩與罷免案結果是否對黃捷造成影響，黃表示，她還是尊重民主的結果，因為2邊的選民結構、情況都不太一樣，她不知道桃園的狀況如何，但她在高雄就一樣秉持做好該做的事情，盡力把市政工作做好的原則。

(中時 )