「台灣豬」標章多柯文哲：一開始覺得不會有效 16:302021/01/16 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被問「台灣豬」標章多，柯文哲認為，一開始就覺得不會有效。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲新書讀者見面簽書會，16日於台中中友百貨誠品書店舉行。（張妍溱攝） 台北市長柯文哲16日南下台中與讀者見面簽書會，被問及因應春節返台潮，台北市防疫旅館量是否充足？柯文哲說，台北市防疫旅館目前增加到7000間，台北市民優先使用，再者支援外島，其餘支援其他縣市。 媒體問，農委會推動「台灣豬」證明標章，柯文哲說，必須先溝通看看哪裡有缺失，要改再改，中央現在檢討缺失，行政院長蘇貞昌表示農委會不夠嚴謹，柯文哲認為，一開始就覺得不會有效，一定要有所管制，因為標章太多了，最好要統一版本。 彰化骨科名醫挺醫護 診所外掛布條「唾棄楊志良」 世界上最可怕的6件事 唐綺陽點名3星座是人類瑕疵品 (中時 ) #柯文哲 #台灣豬 #標章 #一開始 #覺得 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農委會豬標章頻出包 蘇：應該好好檢討 11:002021/01/16 政治 費鴻泰表態力挺蔣萬安2022選北市長 喊：他是我們的希望 15:392021/01/16 政治 日本人在電車不讓座的真正理由 07:002021/01/16 生活 6大禁忌宅住了就倒楣 風水師警告：再便宜都別買 09:002021/01/16 房市新訊 新年轉骨 發財水三招開運 04:102021/01/16 財經焦點 美衛生部長阿札爾請辭 台網友怒轟「史上最強瘦肉精業務」 15:062021/01/16 政治 吳怡農：民進黨容納多元聲音 台北市黨部開始 12:172021/01/16 政治 別吃到萊豬 民眾要的很簡單 04:102021/01/16 焦點要聞 2024總統大選誰會贏 黃暐瀚：87％還是民進黨 10:152021/01/16 政治 回家過年陷兩難 境外生煎熬 04:102021/01/16 焦點要聞 《正常發揮》連6天衝上YouTube發燒榜 04:102021/01/16 娛樂新聞 政治熱門新聞 【封宇將至】罷王決戰前夕 王浩宇爭議懶人包一次看 - 政治 【罷王成功】罷免通過 王浩宇14字回應：衷心感謝 - 政治 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 - 政治 江啟臣主席打遍藍營無敵手 台中議員曝：只怕一個人 - 政治 【罷王成功】王浩宇罷免通過 民進黨：國民黨明顯介入造成政治對立 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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