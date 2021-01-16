台北市長柯文哲新書讀者見面簽書會，16日於台中中友百貨誠品書店舉行。（張妍溱攝）

台北市長柯文哲16日南下台中與讀者見面簽書會，被問及因應春節返台潮，台北市防疫旅館量是否充足？柯文哲說，台北市防疫旅館目前增加到7000間，台北市民優先使用，再者支援外島，其餘支援其他縣市。

媒體問，農委會推動「台灣豬」證明標章，柯文哲說，必須先溝通看看哪裡有缺失，要改再改，中央現在檢討缺失，行政院長蘇貞昌表示農委會不夠嚴謹，柯文哲認為，一開始就覺得不會有效，一定要有所管制，因為標章太多了，最好要統一版本。

(中時 )