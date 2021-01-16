隋棠2015年與Tony結婚，如今已是3個孩子的媽媽，不過身材保養得宜的她，仍不時曬出美照造福粉絲，向來走親民作風的她，近日更大方分享無套用濾鏡的素顏自拍照，整體氣色看起來相當不錯，讓所有粉絲羨慕不已。

隋棠在限時動態PO出無套用濾鏡的自拍照，素顏的她一雙招牌明亮大眼睛不僅炯炯有神，更完全沒有黑眼圈，此外底妝和遮瑕都沒有使用的她，直接呈現出最原始的膚質，雖然臉上雀斑相當明顯，但幾乎不見歲月在臉上留下任何的痕跡，但整體而言氣色仍相當不錯，此外她更透露自家品牌已經滿3歲，雖然創業之路雖然不算平順，但仍感謝大家一路支持力挺。

隋棠PO出無套用濾鏡自拍照，引底網友議論。（圖／suitangtang IG）

此外，隨棠除了天生麗質之外，過去就曾透露一周會排出三天時間運動，每次一定都維持一個小時半，有效率提升燃脂效果，加上堅持低卡飲食，讓她至今依舊維持姣好身材，而不吝嗇曬辣照的隋棠，除了健身房自拍照之外，也不時曬出比基尼照，前凸後翹的火辣身材，完全看不出是3個孩子的媽。

隋棠目前除了重心放在照顧家庭上，也開創個人服飾品牌，去年更成為《蝴蝶朵朵》計畫的種籽講師「棠棠姐姐」，利用繪本來落實兒童性侵害防治的觀念，數個月來long stay屏東，讓她更多元地理解人群與社會，近期孩子已回到台北念書，她也逐漸回歸演藝工作，預告今年將有新作品問世。

(中時新聞網)