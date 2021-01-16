特效化妝的過程耗時費力，如何設計出對劇情推進有幫助的造型，也考驗團隊專業度。（覺藝工作室提供）

朱軒洋主演的病毒殘殺電影《哭悲》主打人類因病毒變異而發生驚悚殺戮場面，特效化妝團隊「覺藝工作室」一手打造片中極致生猛的血腥造型，希望觀眾看見最真實的血肉感，妝容設計特別加強角色攻擊性，彷彿創造一大群變異殺人魔，資深演員王自強也被改造成喪心病狂的屠殺者。

特化團隊不用受限避諱電影分級成限制級的界線，可以大膽因應血肉橫飛的殺戮場面，琢磨許多痛到骨子裡的妝容。「覺藝工作室」耗時3個月製作出大量仿真的人頭道具，包括還原演員五官的替身人頭、機關爆炸人頭、特殊噴血人頭、電腦合成用的模型頭，以及各種臉部被打爛的人頭。

該團隊曾參與《逃出立法院》、《狂徒》、《追兇500天》等作品，並表示《哭悲》的生猛血腥是從業以來口味最重的一部電影。團隊負責人之一張甫丞表示，感染者造型做得一看就極具攻擊性，不懼怕各種傷痛也要攻擊傷害別人，「基本上就是做出一大群變異殺人魔，同時將病症跟攻擊感凸顯在妝容設計中」。

除了1：1仿真人頭胸像做了約6個，內臟跟假肢體也多到足以塞滿2大整理箱，透過這些道具，一來能減少電腦後製成本，也使得畫面臨場感更加震撼，他們賣關子說：「我們還開發了許多有趣的道具機關，細節大家可以去電影院一探究竟。」

除了特效化妝之外，覺藝工作室近年也嘗試將「美感」與「角色」結合，把特殊化妝範疇拉大到時尚領域，曾與劉香慈、袁艾菲、Akemi、懷秋等藝人合作，設計賦有特殊美感的造型，也跟國際時裝秀及各國時尚電影節創作另類作品，獲南非時尚電影節最佳化妝獎，以及美國布魯克林時尚電影節、加拿大時尚電影節、倫敦時尚電影節等提名。

2020年初受邀到英國倫敦時裝週參與品牌1X1 Studio走秀，他們認為那次與來自各國的化妝師和髮型師支援配合，是一次很不錯的經驗，也成功擴展特化的表演舞台，同時也不斷鑽研國內外新技術與產業需求，期許「特效化妝」能有更多元的發揮。

(中時 )