寒流一波接一波，台中市立委楊瓊瓔、市議員賴朝國攜手朝國慈善協會、娘家關懷協會及潭子青工會等社團，16日親贈獨居老人、邊緣戶等防寒保暖衣物、白米及600元紅包，共計70戶受惠，社會局長彭懷真到場關心，在寒風中令人備感溫暖。
朝國慈善協會理事長陳進順說，許多家庭因疫情陷入苦境，尤其年節將屆，兒女不在身旁，獨居老人顯得很傷；或是兒女工作不穩定，自己家庭都無法自顧，老人家不想麻煩子女。
公益社團16日親贈防寒保暖衣物、白米及600元紅包給邊緣戶，並關心長輩、新住民及弱勢家庭生活近況，在寒風中送上溫暖問候。彭懷真表示，政府資源有限，但民間善心無窮，特別感謝主辦單位讓大家過好年。
楊瓊瓔說，全球經濟因疫情受到嚴重打擊，經濟弱勢家庭生活雪上加霜，更別說團圓吃頓好菜餚，年前特別關心弱勢家庭及獨老，讓他們感覺並不孤單。
賴朝國表示，連續第14年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與潭子區各社團共同舉辦，提供愛心物資發送給邊緣戶，共計70戶受惠；同時強調，施比受更有福，只要能力允許，每年定會持續辦理，期能照顧更多社會弱勢及新住民。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。