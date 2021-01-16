寒流一波接一波，台中市立委楊瓊瓔、市議員賴朝國攜手朝國慈善協會、娘家關懷協會及潭子青工會等社團，16日親贈獨居老人、邊緣戶等防寒保暖衣物、白米及600元紅包，共計70戶受惠，社會局長彭懷真到場關心，在寒風中令人備感溫暖。

朝國慈善協會理事長陳進順說，許多家庭因疫情陷入苦境，尤其年節將屆，兒女不在身旁，獨居老人顯得很傷；或是兒女工作不穩定，自己家庭都無法自顧，老人家不想麻煩子女。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國攜手公益團體，在寒冬中發送物資給邊緣戶。（陳淑娥攝）

公益社團16日親贈防寒保暖衣物、白米及600元紅包給邊緣戶，並關心長輩、新住民及弱勢家庭生活近況，在寒風中送上溫暖問候。彭懷真表示，政府資源有限，但民間善心無窮，特別感謝主辦單位讓大家過好年。

楊瓊瓔說，全球經濟因疫情受到嚴重打擊，經濟弱勢家庭生活雪上加霜，更別說團圓吃頓好菜餚，年前特別關心弱勢家庭及獨老，讓他們感覺並不孤單。

賴朝國表示，連續第14年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與潭子區各社團共同舉辦，提供愛心物資發送給邊緣戶，共計70戶受惠；同時強調，施比受更有福，只要能力允許，每年定會持續辦理，期能照顧更多社會弱勢及新住民。

(中時 )