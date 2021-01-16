苗栗縣卓蘭鎮內灣國小前校長古永源，2011年退休後與太太齊心管理家中的葡萄園，堅持草生栽培，以牛奶、有機菌、糖液作為灌溉養分，實踐無毒健康理念，產出的巨峰葡萄碩大飽滿、香甜多汁，3、4年前經親友引薦，成功獲麵包師傅吳寶春青睞。從校長轉行成全職農夫，他樂此不疲，讓人生下半場更精彩。

拆開袋子，每串葡萄顆粒大、著色佳，嘗起來香甜多汁，這全出自於退休校長夫妻倆之手。前內灣國小校長古永源10年前退休，從果園助手轉為全職農夫，與太太黃麗玉堅持以草生栽培方式管理7分地田園，慎選肥料、調製獨門配方灌溉，種葡萄對他而言輕鬆上手，從農之心全出自於對大自然的熱愛。

古永源表示，自己出身農家，從小看著爸爸務農，自己也會到果園幫忙，對葡萄特別有感情，退休後回歸農田生活，家鄉是水果之鄉，內灣東盛農產又以葡萄為主，他隨著「歡喜心」從事農作，時間過得很快，做全職農夫、過單純的農村生活很快樂。

古永源為兼顧自然永續及葡萄品質，與農會、農友們技術交流，在葡萄成長初期就進行套袋，避免禽鳥啄食、雨水侵害，他說，葡萄很容易受病蟲害感染，但他們堅持少用藥，在採收前2個月就停止噴藥，實踐健康無毒的栽培理念，肥料採用成本較高歐系或日系肥料，此外培養菌類，將牛奶、菌類及糖液混和成配合，搭配肥料澆灌，可加強果樹營養。

(中時 )