2021年到來後，又是一個新的開始，有人會檢討自己，反省去年做了哪些後悔的事，也期許新的一年能有所進步，或能被福星眷顧，但在努力的同時，也要小心別人扯後腿，有些人可能頻頻遇小人陷害，《靈匣網》近日就分享3個容易在農曆新年招小人的星座。

1.雙子座

雙子座從元旦過後，在職場上就容易因口舌與他人發生爭執，有時只是一句無心之談，就會被有心人士利用，甚至成為同事間茶餘飯後的話題，再加上他們不太在意的個性，導致雙子座被別人說閒話時，他們也不會主動幫自己解釋。

雙子座容易中了小人的下懷，讓他們更加肆無忌憚的誹謗，建議雙子座的人少一點好奇心，行事低調一點，不要去打探他人的事情，遠離人多嘴雜的地方，不僅如此，做事更加謙虛與謹慎，才能讓農曆新年過後，更利於事情發展。

2.巨蟹座

巨蟹座從2021年開始，就會遇到一些小難關，不僅運勢不順利，甚至還容易招小人，而性格敏感又固執的他們，很容易開口抱怨看不順眼的事情，無論是自己的事，還是別人的事情，這也讓他們容易變成別人的眼中釘。

再者，巨蟹座本身對人毫無防備，無意間惹得小人不開心，就可能被算計，建議巨蟹座的人，若想安穩的過生活，最好先調適自己的心態，保持內心的平靜，認真顧好自己的事情，少點抱怨他人的事情，做事說話圓潤一些，搞清楚人際關係的相處方法。

3.處女座

處女座進入2021年後，工作上會不太順心，甚至常常會被主管找碴，就連有人主動幫忙，問題還是難以解決，其實這都是工作上小人搞得鬼，因為他們提出的意見與看法，有時會不小波及到其他人，惹得小人同事不開心，使對方想惡搞你報復。

建議處女座多主動關心，用真誠去感動其它人，就能獲得同事們的理解，也可避免引來不必要的誤會，讓新年過後生活、工作更順遂。

(中時新聞網)