美國總統當選人拜登（Joe Biden）即將在20日就任成為美國第46任總統，就職典禮委員會日前宣佈當晚由天后女神卡卡（Lady Gaga）領軍唱國歌，而同樣支持拜登的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）將在國會山莊帶來音樂秀，增添熱鬧歡慶氣氛。

女神卡卡一直以來政治立場鮮明，去年選舉期間就大力反川普，公開支持拜登，因此她擔綱就職典禮的國歌領唱者，當之無愧。她日前也在IG上開心寫下：「我超榮幸可以在就職典禮當天演唱國歌，慶祝這歷史性的就職典禮。」並標記拜登和副總統當選人賀錦麗。

不過女神卡卡的老爸喬傑爾曼諾塔（Joe Germanotta）是堅定的「川粉」，在得知女兒將為川普對手獻唱時，他仍然以女兒為傲，雖然政治立場不同，但父女之情依舊。不過日前才發生部分激進川普支持者在國會暴動的事件，因此他也擔心卡卡屆時表演是否無虞，「我希望每個人都能開心、安全，讓那天是個平安的日子。」

在就職典禮結束後，拜登將會參與由金獎影帝湯姆漢克（Tom Hanks）所主持的特別節目《祝賀美國》（Celebrating America），取代過去的就職夜慶祝活動，由ABC、 CBS、CNN、NBC和MSNBC等5電視台同步聯播。90分鐘的內容還邀請曾為拜登站台的邦喬飛樂團主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）、 賈斯汀（Justin Timberlake）、黛咪洛瓦托（Demi Lovato）和安特克萊蒙斯（Ant Clemons）等人共襄盛舉。

(中時 )