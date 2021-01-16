民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今（16）日投票，高市議員黃捷罷免案投票2月6日也將登場，罷捷團體與國民黨高市黨部及多位鳳山議員，16日舉辦「反萊豬、拚公投、鳳山向前行」座談會，高喊「鳳山清捷，過好年」，另23日將號召民眾遊行、2月5日辦罷捷之夜活動，炒熱罷捷選情。

罷捷發言人徐尚賢指出，黃捷在高市議會要表決瘦肉精零檢出這麼重要的議題，竟然落跑了，不想用議員公權力捍衛百姓健康的議員，這次「鳳山清捷隊」跟國民黨合辦座談會，提醒民眾萊豬對人體傷害有多大，而黃捷落跑事件有多麽荒謬、不可原諒，鳳山人必須站出來。

罷捷團體與國民黨高市黨部及多位鳳山議員，16日舉辦「反萊豬、拚公投、鳳山向前行」座談會，高喊「鳳山清捷，過好年」。（柯宗緯攝）

罷捷團體「鳳山清捷隊」1月23日號召民眾走上街頭遊行。（柯宗緯攝）

國民黨高市黨部副主委曹桓榮鼓勵民眾參與反萊豬連署。（柯宗緯攝）

徐尚賢提到，1月23日下午2時號召民眾上街遊行，從鳳山行政中心集結，步行到大東公園，2月5日將辦最後一場造勢活動「罷捷之夜」，疾呼黃捷應真正的直球對決，而非只單方面敘述自己的理念，也呼籲大家勇敢站出來，罷免掉不適任議員。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮怒嗆，蔡英文政府吃人夠夠，一意孤行要讓民眾吃萊豬，而高雄市長陳其邁面對高市議會通過瘦肉精零檢出，竟然只會說「尊重中央」，就連前高市警察局長劉柏良被撤換，也只喊「尊重中央」，呼籲市民兩年後把陳其邁轟下台。

曹桓榮也提及，高市黨部推廣反萊豬公投連署，1周來已收到1萬多件連署書，也希望2月6日鳳山市民能站出來，投出罷免同意票，讓「雙標議員」黃捷下台，讓鳳山找回光榮感，實現民主的價值。

(中時 )