NCC以7：0決議無異議通過中天新聞台撤照案，引起強烈政治追殺的批評，台北大學法律系副教授黃銘輝認為，NCC的做法嚴重傷害行政法紀，不只擔憂民眾恐將負面看待我國聽證制度，也認為政府理應給中天再一次機會，辦理二度聽證會，讓整體裁判更確定之後，再決定換照與否的結果。

「新聞自由與言論自由學術研討會」16日在台大舉行，諸多知名傳播與法律學者出席，聚焦討論中天撤照案。

擔任公視監事的黃銘輝以正反兩面角度論析中天案。首先他以支持換照的角度來說，並提到頻道縱使有優劣之分，也應藉由市場競爭汰弱留強，而非由主管機關決定其存續，儘管中天新聞台內容確實有非議之處，但作為新聞台，涉及較多政治性言論，僅應受到低度審查，「否則不啻讓監督政府的第四權，回過頭來，作為受監督對象的政府進行內容審查。」

黃銘輝認為，即便政府有實質審查的權力，也應總體觀察中天的表現，容許功過相抵，而非僅專注在負面的表現。

針對反對換照的立場，黃銘輝也提到，中天新聞台違法受罰的案件數與累積金額，皆為新聞台之冠，報導偏重美化特定人士，比例失衡，主管機關可訴求讓媒體回歸正常化。

黃銘輝提出兩造不同對中天的論證，但也指出，有學者統計NCC近5年勝訴率，僅65.1％，一般行政機關勝訴率平均卻達9成，明顯有落差，因此代表中天的律師在聽證會上強調，應等行政訴訟裁判確定後，方可對中天經營適格性，做出中肯的評價，這並非無異議的狡辯之詞，否則一旦日後行政訴訟結果出爐，中天獲勝，NCC否準換照的正當性必會頓失所依。

因此黃銘輝認為，理應給中天再一次機會，辦理二度聽證會，讓整體裁判更確定之後，再決定換照與否通過的結果。

至於52台以空頻一個多月，黃銘輝說，理應以商業機制來運作，NCC不能做太多，對NCC主委陳耀祥直接點名華視進駐，他認為非常不適當，政府的角色，只能看商業電視的市場運作，主要是頻道涉及太多利益糾葛，如何分潤，「背後是一個潘朵拉的盒子」，因此短時間看來，不會決定52台是哪家媒體入主，即便新聞台執照有期限，但也NCC不敢大膽使用行政法，否則將中天新聞台暫時延長在電視頻道是可行的，但想必是NCC擔心引發更多爭議，又強調委員有高度共識，「所以我不意外！」

(旺報 )