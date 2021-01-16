大村鄉公所因為正新輪胎已故老董羅結夫妻的遺產稅遺愛，先有11億元財源挹注，成為全國所有鄉鎮市中發放振興經濟現金禮金最大手筆的鄉鎮，今、明兩天總計將發給全鄉3.8萬人、7600多萬元現金。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所一早就湧現排隊人龍。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所因為正新輪胎已故老董羅結夫妻的遺產稅遺愛，先有11億元財源挹注，成為全國所有鄉鎮市中發放振興經濟現金禮金最大手筆的鄉鎮，今、明兩天總計將發給全鄉3.8萬人、7600多萬元現金。（謝瓊雲攝）

大村鄉民在公所大廳排隊等候領取現金禮金。（謝瓊雲攝）

提早過新年囉！大村鄉公所去年底通過《振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，16日上午9時起開始發放全鄉鄉民每人2000元現金禮金，公所一大早就湧現排隊人龍，還有人替親友家人代領，一口氣就領了9包、1.8萬元，笑得合不攏嘴。

不論男女老幼，只要在去年12月25日前就已設籍大村鄉的鄉民「人人有獎」，總計有3.8萬人受惠，許多民眾攜家帶眷全家人一起來，開心領到大紅包後說要吃大餐、加菜，也有人說當過過年紅包，提前感受到新年喜氣。這筆振興禮金也是自去年疫情爆發以來，全國各鄉鎮市公所中最大手筆的禮金金額。

鄉長游盛說，去年12月25日公所在代表會全數贊成支持下，順利通過「大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」墊付案，禮金上限6000元，今年春節前先發2000元，總計將發出7600萬餘元，未來中秋節等大節日不排除再發放。

游盛特別感謝已故正新輪胎老董羅結夫妻遺愛鄉里，鄉庫盈餘仍有11億餘元，發放現金禮金財源充裕；他強調未來只要公所財政狀況許可下，每年都會發下去！大村鄉是宜居鄉鎮，交通便利、就業機會也不低，有許多上市公司和隱形冠軍設廠，近年有許多新建案，鄉民社會福利非常好，歡迎大家都搬到大村鄉來。

大村鄉非法定社福目前包括每年的生育補助每胎6000元，重陽敬老禮金65歲以上2000元、80歲以上3000元、90歲以上6000元，百歲人瑞則可年年領1萬元；針對中低收與低收入戶也有額外獎補助，每戶每年最高可領8000元，另還有全鄉鄉民意外保險，身故加碼到100萬元和喪葬慰問金5000元等。在社福誘因帶動下，去年9月之後已出現遷入人口明顯比遷出人口多的人口逆勢成長現象。

公所指出，大村鄉民今、明2天，可在公所、各村指定地點領取，或自行於上班時間，攜帶身分證、戶口名簿至公所領取，期限至3月16日止，逾期則視同放棄。

(中時 )