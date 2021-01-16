台中市某學校日前有欲參選人入班宣傳情事，教育局展開調查，發現行為人是畢業校友，以理事身份參加校友會例行會議，雖未散發文宣，但有發表選舉言論，已違反《台中立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法》，決定將校長提至校長考核小組商議處分，教育局也將再發函各校重申行政中立原則。

台中市政府日前接獲民眾檢舉，某校出現欲參選人入班宣傳情事。教育局說明，據該校校長表示，行為人是畢業校友，以校友會理事身份參加校友會例行會議，當天適逢假日，校友會特別準備點心送至班級，為約70名留校自習學弟妹加油打氣，行為人上台主要發表鼓勵學弟妹奮發向上等言論，校友會理事長及其他理事也有上台輪流發言。

經教育局了解，行為人未在校內散發文宣，目前也非選舉委員會發布的選舉期間，學校未違反公務人員行政中立法規範；但行為人確有發表選舉相關言論，已違反《台中市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法》第4條「申請使用校園場地，不得從事政治或宗教活動」規定。

教育局決定將校長提至校長考核小組商議處分，同時也將再發函各校重申嚴守行政中立原則、加強宣導民主法治觀念，各校務必確實遵照教育及校園中立規定，維護校園學習環境。

(中時 )