台中市「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士16日上路囉！首日從高鐵台中站發車，免費試營運至1月31日止，將於2月14日大年初3起開始售票，每週六、日與國定假日行駛，隨著寒假來臨與農曆春節連續假期，輕鬆暢遊霧峰地區知名觀光景點。

台灣觀光代言人「喔熊組長」現身火紅色車身上，熱情與車上遊客互動，首發車達8成載客率，參山處準備限量「喔熊藍白拖」與參山新年桌曆，作為首航伴手禮送給搭乘首發車的遊客。

台灣觀光代言人「喔熊組長」現身觀光巡迴巴士。（參山國家風景區管理提供／張妍溱台中傳真）

遊客廖小姐表示，她帶3個孩子搭乘首航觀光巡迴巴士，心情相當愉悅，霧峰的觀光景點好玩、有趣且富教育意義，日後想購買含景點門票的優惠套票，參觀林家宅地、林獻堂博物館與921地震教育園區。

遊客柯先生說，自己住霧峰這麼久，第一次搭乘「迴遊・阿罩霧」假日觀光巡迴巴士多公車，串連霧峰許多知名的景點，十分友善方便，未來想揪團帶親戚好友一起來搭乘，省去停車找車位的麻煩。

試營運期間每日8趟次行經，「立法院民主議政園區」、「國立臺灣交響樂團」、「霧峰林家花園林獻堂博物館」、「霧峰林家宅第」、「樹仁美食商圈」、「亞洲大學現代美術館」、「霧峰農會酒莊」、「臺灣現代音樂鈴博物館」、「921地震教育園區」與「光復新村」等景點。

目前首波已結合燦星旅遊、Accupass開賣巡迴巴士電子套票，還有多個通路正陸續加入。最便宜的「一日暢遊票」只要100元，除了可以當日無限次搭乘巡迴巴士，更可兌換喔熊限量版霧峰香米1包。

喜歡藝文展覽的遊客則推薦購買300元的「藝遊阿罩霧套票」，除了既有一日暢遊票的內容還包含霧峰林家宮保第、林獻堂博物館、頤圃、亞洲大學現代美術館、臺灣現代音樂鈴博物館等藝文景點門票5選1，十分超值！

建議提前購買來將就春節假期的走春行程輕鬆安排好，而且線上價格更加優惠，憑票還有許多景點門票優惠與霧峰在地商家折扣等超多好康等你拿！詳情請見活動網站https：／／www.wftrip.com.tw或參山處臉書粉絲專頁查詢。

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