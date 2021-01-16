因為不捨得弱勢孩子餓肚子，國際扶輪3510地區高雄市文山扶輪社16日與國際同濟會等團體，贊助北高雄家扶中心長期關懷的低收入戶、單親對象，共2000個便當。此活動將分月提供，直到分發結束。

高雄文山扶輪社長涂新一說，扶輪社的徽章是一個小太陽，有扶輪社的地方，特別溫暖，愛心特別多。辦這場活動的起源是有一天到餐廳用餐，看到一個小朋友只是翻了翻菜單，卻沒有進入餐廳用餐。餐廳的老闆也看到這一幕，表示若這小朋友走入餐廳，會招待他用餐。

涂新一覺得，要請，就請大攤一點的。所以，他找上北高雄家扶中心，捐了2000個便當的餐費計12萬元新台幣，希望這些愛心餐能溫暖民眾的心。

北高雄家扶中心16日邀請50名長期關懷對象享用愛心餐。主辦單位希望，活動能持續舉辦，讓愛滿人間。家扶中心說，每一份物資、捐助都很可貴，即使是零錢，也能累積成大力量，幫助有需要的民眾。

其中的奶奶阿貴說，吃著這個便當，整顆心都溫暖了起來。她得知這便當的名字「真心」，讓她覺得很有意思，味道也很好，希望藉此帶來平安、快樂。當她的孩子無法撫養孫子時，她咬緊牙關，撫養孫子，就算日子再苦，還是要撐下去。她謝謝扶輪社等伸出援手的人士。

(中時 )