金門縣政府暨所屬機關新任主官包括縣府行政處長兼代秘書長陳朝金等人今（16）日舉行聯合佈達交接典禮。縣長楊鎮浯強調，人事調動在建立升遷管道，鼓舞內部士氣，也在為縣府團隊培養人才，期許老幹新枝凝聚能量大步向前走。

新任主官有縣府行政處長兼代秘書長陳朝金、縣府建設處長陳祥麟、金門縣稅務局長董梨卿、金門縣消防局長王世祿、金門縣採購招標所長翁秝蓁、金寧鄉戶政事務所主任呂世義、烈嶼鄉戶政事務所主任洪春暉等人。

金門縣政府暨所屬機關新任主官聯合佈達交接之一。（李金生攝）

金門縣政府暨所屬機關新任主官聯合佈達交接之二。（李金生攝）

楊鎮浯縣長為新任主官王世祿晉階升任金門縣消防局長。（李金生攝）

楊鎮浯縣長表示，針對這項人事調動，外界有許多想法，但在他看來只有簡單意義，就是建立升遷管道和鼓舞內部士氣，讓站在自己工作崗位兢兢業業的同仁看到職場的期待。

楊鎮浯說，每次人事調動的背後總讓人五味雜陳，對於資深同仁的退休，內心感到十分不捨，但也恭喜他們走向人生另一新里程，而縣府團隊在未來幾年都有主官退休，中生代幹部要有承擔責任的歷練和準備。

(中時 )