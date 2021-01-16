南投縣國中、小學校長及主任甄選，16日在埔里國中登場，今年報考人數僅38名，沒有人缺考，預計錄取28人；副縣長陳正昇表示，由於學校行政事務繁雜，有主任資格的教師兼任行政職務意願低落，但能脫穎而出的都是上上之選。

陳正昇在闈場勾選試題後，由教育處長陸正威、人事處長李政憲等人陪同，巡視考場為考生加油，慰問試務人員辛勞，並祝福考生雀屏中選，將來為社會培育品德兼具的人才。

甄選分為16日的筆試，及17日口試，預計錄取國中校長正取1名及原住民籍增額1名，國中主任6名、國小主任20名，其中，國中、小主任甄選分為一般甄選及薦送甄選，一般甄選分2階段，第1階段採積分及筆試成績，占總成績65％，第2階段口試占總成績35％；薦送甄選的積分占總成績55％，口試占總成績45％。

陳正昇表示，由於行政工作吃力，教師兼行政的意願不高，因此舉辦主任薦送甄選，薦送甄選的考生不必考筆試，但經儲訓後，限定需回原推薦學校，服務滿3年才可申請介聘。

縣府為求甄選作業公正公開，延聘北、中、南教育專家、學者，擔任命題委員及口試委員進入闈場出題，過程嚴謹。

陸正威指出，甄選考試目的是希望儲備人才、提高南投教育品質，期盼錄取者未來結合實務和所學，讓學生獲得更好的教育。

(中時 )