花蓮縣府與台鐵合作返鄉專車多年，每年提供北花往返車班，考量春節需求量大，今年試辦客運返鄉專車，加開往返各4班車，但兩者票價都是200元，縣議員張美慧認要增加誘因，應該調降客運票價為100元，才能有效分流鐵路人潮。縣府表示，這是首度試辦客運返鄉專車，會視成效、民眾意見回饋滾動式調整，不過張議員的建議，縣府會在下週開會研議，讓返鄉專車更便民。

花蓮縣政府年年與台鐵合作「北花台鐵返鄉專車」多年，相當受到縣民歡迎，但台鐵專車往、返僅提供1132個座位，考量春節需求量大，今年在張美慧建議下，春節擴大到客運路線，試辦返鄉公車，台北、花蓮往、返各有4班車，往、返各增加148個座位，台鐵專車本月27日中午開放網路訂票，客運專車則於28日中午開放網路訂票，兩種返鄉專車全票票價均為200元。

返鄉客運，委由台北及統聯兩家客運業者負責，乘車地點在台北南港轉運西站，台北發車時間2月9日晚間7時30分，及10日（小年夜）上午9時，回程於2月15（初四）、16（初五）的下午2時30分，在花蓮轉運站發車。

張美慧表示，北花客運乘車時間約需3.5小時，鐵路不到3小時，火車有速度上的優勢，是民眾返鄉首選；且北花客運票價原本就比火車還低，若都定200元，換算下來，火車優惠幅度還多於公路客運，沒有創造誘因，勢必無法吸引候補返鄉火車位的乘客，或是未訂到返鄉火車票的鄉親轉搭客運。

她認為，考量行車時間、票價、優惠比例等，北花線客運返鄉專車的票價應該調降為100元；此外，公路總局已表示今年農曆春節將開放大客車可行駛路肩，客運優先道路段包含蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到和仁等，相信有助縮短客運行車時間。

縣府民政處長林金虎說，重視張議員建議，下週會開會研議。民政處指出，這次是首度試辦，依據成效，包括搭車率、民眾回饋、車行時間等，檢討施行成效，並納入議員意見，滾動式調整，做為下次辦理的依據。

(中時 )