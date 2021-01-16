國道一號南下125公里處外側車道，16日發生小貨車翻車事故，據了解現場有2人受傷，其中有傷患遭甩出車外，警消人員趕赴現場救援中，現已將傷患送往苗栗醫院急救。這起車禍造成國道1號南下車道塞車至少2公里，國道用路人行經該路段務必小心。

國道1號南下125公里處外側車道，16日下午4時許發生車禍事故，救護人員指出，現場為1輛小貨車翻覆於外側車道及路肩，車上2人遭甩出車外，2名傷患均已緊急送往苗栗醫院急救，其中55歲男性對痛有反應、頭部有外傷，另名傷患則意識清楚。

詳細事故原因有待國道警方進一步調查釐清。

國道二大隊造橋分隊傍晚6時許說明，二大隊於下午4時5分接獲民眾報案，稱國道一號南下125公里處有交通事故，國道警方前往處理。

國道警方抵達現場發現1輛小貨車翻覆於外側路肩及外側車道，1輛小客車逆向停於外側路肩，現場2名傷者由苗栗縣消防局救護車送醫，經調查雙方駕駛無酒駕情形，本案將持續調查。

國道警方呼籲用路人行駛國道應注意安全，勿有超速、任意變換車道情形，並應專心開車注意前方路況。

(中時 )