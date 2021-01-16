立委趙天麟16日率隊觀賞在駁二展出的《返校》實境體驗展，對於2月6日罷捷投票，他受訪重申尊重人民罷免的權利，但不應該用情緒性或報復性的態度來進行，他呼籲鳳山的巿民，可以用行動支持黃捷，留下好議員。

趙天麟說，《返校》從電玩開始，變成很熱門的國片，後來在臺北推出實境展，他也以粉絲的心情帶著家人去看，同時也想，什麼時候會到高雄。在來駁二展出後，他即揪團請林智鴻、江瑞鴻、李喬如、鄭孟洳等議員來看。

(中時 )