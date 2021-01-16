趙天麟看《返校》實境展聲援黃捷 呼籲市民「留下好議員」 17:022021/01/16 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委趙天麟（右三）16日買票揪團，請高雄巿議員李喬如（右一）、林智鴻（右二）、鄭孟洳（左一）、江瑞鴻（左二）到駁二看《返校》實境展。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委趙天麟16日率隊觀賞在駁二展出的《返校》實境體驗展，對於2月6日罷捷投票，他受訪重申尊重人民罷免的權利，但不應該用情緒性或報復性的態度來進行，他呼籲鳳山的巿民，可以用行動支持黃捷，留下好議員。 趙天麟說，《返校》從電玩開始，變成很熱門的國片，後來在臺北推出實境展，他也以粉絲的心情帶著家人去看，同時也想，什麼時候會到高雄。在來駁二展出後，他即揪團請林智鴻、江瑞鴻、李喬如、鄭孟洳等議員來看。 《盧秀芳中天辣晚報》吃好料 《正常發揮》好委屈 新光銀行VR金融理財教育 獲專利 (中時 ) #返校 #趙天麟 #實境 #黃捷 #駁二展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智慧跨域人才培育 聚典資訊協力新創生態 04:102021/01/15 產業特刊 操盤心法－漲多獲利回吐 布局低基期、高成長族群 04:102021/01/16 證券．權證 鄭心慈等8年發片淚崩 自爆視師兄周興哲「神」 20:212021/01/15 娛樂 面對家人離世惹鼻酸 柯有倫遭投訴忍痛關店 20:082021/01/15 娛樂 IC設計熱 次集團雙箭接棒 04:102021/01/15 證券．權證 國寶漫畫劉興欽88回顧展 老中青粉絲齊聚拾回童心 15:522021/01/15 寶島 黃捷救罷免使出最強新招 網告急：婆婆媽媽真的會被收服 12:442021/01/16 政治 台中捷運沿線出現搶地潮 2020年土地交易近400億 23:452021/01/15 寶島 採‧訪‧線‧上－防疫警報連聲響 全民來抓「漏」 04:102021/01/15 專題周報 克拉芙特的魔笛 04:102021/01/16 時論廣場 陳建仲 》克拉芙特的魔笛 19:482021/01/15 觀點 政治熱門新聞 直播》不斷更新／ 罷王開票最新 逼近門檻 超過7萬票 - 政治 【封宇將至】罷王決戰前夕 王浩宇爭議懶人包一次看 - 政治 王浩宇罷免投票後最新網路民調曝光 若沒過國民黨就慘了 - 政治 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 - 政治 闖「罷王」連署站 年輕人驚爆要罷免王浩宇原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。