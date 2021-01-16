原住民自製獵槍，每2年必須換發執照，信義鄉是原住民統領域，合法登記的獵槍有500多枝，各部落中又以人和村數量最多，因此，信義警分局在人倫派出所辦理換照，並提醒用槍安全，避免因槍枝走火發生意外！

布農族人遵循歲時祭儀，狩獵更與原住民生活息息相關，因此，原住民可以持有自製的獵槍，但是，獵槍每2年必須重新換證，同時檢查獵槍與登記證號是否相符。

信義警分局長呂育騰表示，信義鄉屬原住民傳統領域，合法登記獵槍有500多枝，為落實原住民獵槍管理，因此規畫在人倫派出所，辦理換照及獵槍安全宣導，部落族人也帶著獵槍到派出所換照。

原住民自製獵槍走火、誤擊事件時有所聞，造成無法挽回的悲劇，用槍安全不容忽視；曾經有獵人結伴同行，卻在暗夜打獵時，誤認對方是獵物而誤擊！再者，落實清槍是用槍基本原則，但是，獵人騎機車載著獵槍追尋獵物，因為「看到就要打」，所以沒有清槍，以致機車在崎嶇山區行進間，因劇烈震動導致槍枝擊發走火！

呂育騰表示，員警深入部落加強宣導正確使用獵槍，也提醒自製獵槍持有人，備妥換照申請書、1吋照片2張、攜帶獵槍、舊執照及執照費用30元，就近到派出所申請換照。

(中時 )