台中霧峰區天顯宮主祀伍顯大帝，為地方信仰中心，廟方慶20周年，16日舉行入火安座，市長盧秀燕贈「保境佑民」匾額祝賀，盧說，感謝天顯宮對地方付出貢獻，伍顯大帝保佑市政順利、市民幸福快樂。
盧秀燕說，她是基隆人，嫁到台中為人媳婦，基隆和平島天顯宮是台中霧峰天顯宮的母宮，選擇在台中霧峰建立分宮，長期庇佑地方，祝福天顯宮香火鼎盛，並祈求伍顯大帝保佑新冠肺炎疫情早日結束。
擔任主祭官的國民黨主席江啟臣指出，天顯宮不僅是當地人的信仰中心，主委林明輝及宮務幹部更發揚伍顯大帝濟世助人精神，回饋社會、造福地方，盼新冠肺炎疫情陰霾快掃去，大家在新的一年「牛年行大運」。
民政局長吳世瑋表示，基隆和平島天顯宮多年來濟世救人無數，民國89年奉恩主伍顯三大帝令諭在中部擇地建立分宮，並於民國90年正式入火安座，開展霧峰天顯宮濟世救人大業，發揮宗教信仰安定人心、教化善良風俗及穩定社會的力量。
民政局說，天顯宮長期配合市府各項政策，去年中央秋冬防疫專案啟動後，積極配合市府加強相關防疫措施，讓民眾在防疫之餘，也能到廟裡安心參拜。
(中時 )
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