民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，今日舉行投票，截至下午5點止，同意罷免票數為1萬9124票，不同意票數為1686票。據桃園市選舉委員說明，本次罷免案共設置233個投票所，投票人人數達32萬7,758人。罷免門檻為8萬1940票。罷免總部表示，此次投票人數近8萬9千票，投票率近28%，若開票作業順利，預計晚間6點左右開票能結束。

罷免王浩宇總部開票統計畫面。(圖/中時新聞網)

據中天新聞台透露，王浩宇目前人不在台北，人在綠島，今天不會現身說明，但會在臉書發表聲明。

截至下午5點為止，同意票為1萬9124票，不同意票數為1686票，無效票108票。目前已開投票所數為61個，未開票投票所172個，完成開票所百分比35.47%。當前票數為罷王總部之計票資訊，實際開票結果，仍需以中選會為準。

桃園市選委會指出，罷免案投票時間從上午8時到下午4時為止，同意票數達總人數的4分之1（8萬1940票），且高於不同意票，但須由中選會在本月22日以前審定罷免投票結果，22日正式公告罷免投票結果。

值得注意的是，國民黨前立委陳學聖今天下午投完票後，在臉書發文表態宣傳。但由於依選罷法規定，不得在投票當日在網路上公開宣傳罷免活動，引起網友質疑，陳學聖也在稍早修改臉書貼文。

(中時新聞網)