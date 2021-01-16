這年頭老師真難當！一名幼兒園老師委屈抱怨，她用休假日帶著孩子到麥當勞用餐，恰巧被學生家長撞見，於是學生吵著也要吃同樣餐點，讓家長相當頭痛，沒想到事後家長竟向幼兒園上級投訴，認為她做了不良示範，即使是私人時間在外也要注意自己的言行舉止，「因為老師是公眾人物」。

無奈的幼兒園老師在臉書「靠北幼稚園」上發文，表示不久前她被上級約談，原來是班上某家長認為她做了不良示範，全因她在休假時，帶著孩子到麥當勞點了「雙層牛肉堡及大杯可樂」被家長撞見，讓她認為這行為不恰當，「老師在外面，也要有老師的樣子」，還說她在外作出這種行為不適合當老師。

原PO向上級取得家長電話後，立刻撥打電話想了解事情來龍去脈，家長表示，當下她兒子看到後也吵著要吃同樣的餐點，原PO接著詢問，「媽媽您說我帶我小孩去買了不適當的餐點，請問您覺得後來是誰吃那份餐點呢？」沒想到家長回覆，無論是誰吃都不重要，「老師這個職位就像公眾人物一樣，要做好榜樣」。

家長事後還向原PO說教，「我以前年輕的時候，有當過一陣子的高中家教，我在外面都很小心翼翼，怕遇到其他家長做出不得體，我是勸妳」。聽完後原PO仍禮貌性的回覆謝謝，也表明希望家長日後能夠公私分明。原PO強調，她和家長只是價值觀不同，沒有要公審對方。

貼文發出後多數網友替原PO抱不平，「建議這位家長不要帶孩子去吃麥當勞，這樣就不會看到老師點牛肉堡配大杯可樂了」、「因為沒辦法說服自己的小孩吃兒童餐，所以頭痛，你應該要跟麥當勞說只能賣兒童餐」。此外，有網友認為主管作法不恰當，「那位家長是住在海邊嗎？主管也很有問題，沒有一點主管的擔當，碰到這種家長理應要站在老師這一邊，並義正嚴辭駁斥告知家長，是老師的休假日屬老師個人生活隱私，學校無權干預過問」。

(中時新聞網)