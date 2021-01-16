英國疫情嚴峻仍澆不熄華梵學子求知的熱情；華梵大學工業設計學系碩士班3位同學張聖哲、蕭呈安與陳至宗，2019年赴英國帝門大學（De Montfort University）攻讀碩士雙聯學位，中間雖然遇到新冠肺炎衝擊，仍勇敢堅強的留在當地修完課程，返台後再透過視訊通過論文口試，本周正式取得華梵大學與帝門大學碩士雙聯學位。

帝門大學位於英格蘭中心城市萊斯特，是一所擁有140多年歷史的綜合性公立大學，藝術設計學院尤其在學術界享有盛名；華梵大學於2008年與該校簽訂碩士雙聯學位協議，進行密切的學術交流，至今已有8名工業設計系學生透過這項管道，同時獲得兩校碩士學位。

蕭呈安（左一）、陳至宗（左二）與張聖哲（右一）參加帝門大學臺灣同學會活動。（華梵大學提供）

此次拿到雙聯學位的張聖哲、蕭呈安與陳至宗同學，大學時期就是好朋友，三人一起念華梵工設系（現改名為智慧生活設計學系），並申請五年一貫學位進入碩士班，由於表現優異，2019年初申請前往帝門大學攻讀時，每人皆獲得教育部學海飛颺海外研習獎學金21萬元，華梵再加碼4.2萬元獎學金補助，讓他們無後顧之憂的踏上留學之路。

在英國研讀期間，最令三人難忘的就是去年年初開始遭逢新冠肺炎全球大流行的衝擊，由於英國疫情特別嚴重，舉目無親的三人在恐慌、焦慮與龐大壓力下，一度想放棄帝門大學碩士學位，提前返回臺灣；但為了實現夢想，三位年輕人最後還是堅忍的留在英國，克服重重考驗，居家隔離完成所有碩士課程！期間所遭受的身心煎熬，著實難以言喻！

張聖哲、蕭呈安與陳至宗於去年8月修畢課程後平安返台，繼續努力撰寫論文，於11月間以遠距視訊方式順利取得碩士學位，論文主題「降低孤獨感的老人互動陪伴裝置設計」、「高齡者健康食物外送服務平台設計」等並讓指導教授讚賞不已，本週再通過華梵大學碩士論文口試，正式取得華梵與帝門大學碩士雙聯學位。

經歷畢生難忘又一波三折的戲劇化留學過程，最後終於修成正果，張聖哲、蕭呈安與陳至宗的家人、同學和師長們都為他們喝采，華梵大學也特別在一年一度的「國際交換學生成果發表會」上頒獎鼓勵。

華梵大學國際化風氣鼎盛，目前參與出國交換、遊學、修讀雙聯學位、海外實習等境外學習的在學生人數已達四成，預計在國際交流獎學金等多項措施激勵下，未來四年內全校出國學習人數更將提升至六成之多。

(中時 )