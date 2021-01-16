台灣首見的運動競技實境節目《全明星運動會》，主打「不搞笑！不做效果！全程玩真的！」，日前在台北小巨蛋舉辦第一賽季總決賽，最終回的總冠軍爭奪戰將在17日播出，邀請重量級嘉賓鄭志龍、郭泓志、陳偉殷頒獎，最後所有人與觀眾齊聲合唱，現場溫馨感人，為第一季畫下完美句點。

除了參賽的明星選手們，2位賽事播報員徐展元、蔡尚樺也功不可沒，充分展現轉播賽事的專業度、完美的播報每場比賽節奏，更有一些熟悉的口號帶動觀眾情緒，提升觀賽的樂趣，讓比賽增添緊張度又熱血沸騰。

徐展元表示之所以會選擇接下運動實境節目，播報藝人明星的比賽，原因是他堅信「只有自己可以超越自己」，想以不同面向來傳達運動精神。認真用心的他不只轉播運動賽事時，提供專業的數據資料，還常在賽前、賽後跑去休息區、牛棚、外野區等各處跟選手聊天，增添一些花絮小故事。

徐展元也時常在自己臉書寫下每集節目的心得感想，透露許多藝人選手都會因為比賽結果眼眶含淚，甚至淚流滿面，他認為那是因為每個人都非常投入比賽，很在意團隊的榮耀與輸贏，才會在節目中真情流露。分享有次看到姚元浩在比賽表現不盡理想，下個項目再敗，總決賽前就已定輸贏，那時他望著見過大風大浪，平時也很開朗的姚元浩竟眼眶含淚，哽咽的說不出話來，可見得擔任隊長的壓力有多大。

還有一次夏和熙終於拿到單日MVP，當下忍不住淚崩，他在旁邊也跟著掉淚，因為他知道夏和熙不想讓別人看扁，在任何一場比賽都是全力拚戰，體現出的運動家精神讓他很是感動，就連來賓洪一中都私下驚訝問：「這些藝人怎會那麼難過？還哭出來了，可見得很重視比賽。」洪一中坦言以前在電視上看這些藝人選手的表現覺得普通，但實際現場看過之後，才知道真的不容易，非常佩服他們的拼鬥精神與認真態度，連職業選手也要向他們學習。

(中時 )