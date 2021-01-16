方志友在《粉紅色時光》中奪走陳彥允的螢幕初吻，這週再度奪走陳彥允的初次床戲。2人都是第一次拍床戲，開拍前緊張到不行，方志友先信心喊話，希望趕快拍完收工，陳彥允則在開拍前冥想，笑說：「我要開啟聖人模式，舒緩緊張情緒。」他原以為只是在棉被「做做樣子」，沒想到導演要激烈演出，被問到拍過幾次床戲？陳彥允笑答：「不含自己拍的，這算第一次！」

雖奪走陳彥允的螢幕初吻，但方志友其實也是第一次拍床戲，她透露老公楊銘威叮嚀：「要放開演才不用重來很多遍。」原本很緊張但想想：「孩子都生過了，好像沒什麼好緊張的？」便順利完成了床戲，還打趣問陳彥允滿不滿意？陳彥允聽聞後點頭如搗蒜，笑翻全場。

除了床戲，兩人也上演壁咚戲碼，陳彥允自豪對壁咚戲得心應手，但導演希望能再霸氣一些。還親自示範如何壁咚方志友，讓方志友羞說：「導演教戲時都很霸氣，被他壁咚會臉紅心跳。」問及會不會約老公一起看播出，方志友笑喊：「先不要！」

《粉紅色時光》即將播出的劇情中，吳念軒（飾方志嘉）開門撞見方志友（飾 趙以桐）和陳彥允（飾 蔣新達）正在床戰，激動大喊不可以！回過神後發現只是幻想情節，隨即鬆了一口氣。現實生活中，吳念軒開玩笑說沒有抓姦在床過，倒是有遇到別人開門，語畢嚇壞眾人。《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出；每周日晚間9點於 MOD TVBS 精采台播出。

(中時 )