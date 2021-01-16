中央氣象局今（16日）再次發布新北市低溫特報，還有輻射冷卻影響，今晚入夜後至18日上午，新北市氣溫將出現10℃以下低溫。（新北市消防局提供）

中央氣象局今（16日）再次發布新北市低溫特報，還有輻射冷卻影響，今晚入夜後至18日上午，新北市氣溫將出現10℃以下低溫。（新北市消防局提供）

中央氣象局今（16日）再次發布新北市低溫特報，還有輻射冷卻影響，今晚入夜後至18日上午，新北市氣溫將出現10℃以下低溫。市長侯友宜強調，今明兩天都是濕冷天氣，低溫還會持續到下周二，已經有好幾起磁磚掉落傷及民眾的意外，應特別注意大樓外牆的磁磚掉落情形。

如果家中有長者或心血管病患，一定要加強保暖措施。侯市長提出「防寒3保運動」：保暖衣物、保健活動、保持警覺及「4不要原則」：不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫的口訣。

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災害防救辦公室主任、副市長謝政達提到，居家時應注意電暖器的用電安全，使用瓦斯熱水器必須打開窗戶保持通風，避免一氧化碳中毒。在此疫情期間，儘量避免前往公共場合人潮聚集的地方或是密閉空間，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。新北市府已於今日持續啟動防寒關懷機制，社會局與各區公所將持續至街友聚集地點探訪慰問，致贈保暖物資並了解街友生活情形，同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者、收容者的健康。

消防局黃德清局長指出，起床時請放慢動作，立即穿上保暖衣物，晨間外出活動前應先評估室外溫度差異及自身狀況，做好保暖防護措施。新北市的圖書館有提供熱開水，遊客中心也提供薑茶，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話，新北市將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民一起度過寒流低溫侵襲。

(中時 )