台南市新任、卸任警察局局長交接典禮16日下午在新營區舉行，由市長黃偉哲親自主持，對於2年任期內換了4位局長，黃偉哲說，最重要的是依法執行職務、保障市民安全，而警察執法是不分藍綠、沒有顏色的，他對中央調整局長予以尊重，期望治安工作能夠一棒接一棒，沒有最好，只有更好。

黃偉哲指出，卸任局長詹永茂對台南治安做出許多貢獻，他期許新任局長方仰寧能夠以台南治安為念，首先就是保障基本人權、依法行使職權，其次就是局長跟警察幹部有責任感，基層員警有榮譽感，市民就會有安全感，能夠一起把治安責任扛下來，保障市民安居樂業。

台南市2年內換了4位警察局長，最短的任期不到半年，新任警察局長方仰寧16日走馬上任、宣誓就職。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲（中）2年任期內換了4位警察局長，外界認為實在太頻繁，黃偉哲回應，最重要的是依法執行職務、保障市民安全，期許對治安的改善能夠一棒接一棒。（莊曜聰攝）

台南市警察局同仁也列隊歡送卸任局長詹永茂。（莊曜聰攝）

台南市新任局長方仰寧表示，不管任期多久，他會一步一腳印，做對的事情。（莊曜聰攝）

方仰寧擔任台北市警察局中正一分局分局長期間，曾因處理太陽花學運事件時引發爭議，上任南市警局長前也有部分政黨、民間團體對他意見，方仰寧對此表示，警察是國家的公務員，執行公務時會有各界不同的評價，他很遺憾過去處理學運時，有些學生及民眾受到傷害，對於各界的建議批評他虛心接受、誠懇改進，方仰寧也說，不管任期多久，他會一步一腳印，做對的事情。

而卸任局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員，他「有始有終」，打破慣例，特地留下來與方仰寧進行職務交接，黃偉哲和市警局幹部歡送詹永茂，詹永茂逐一握手，面帶笑容感謝同仁，眾人歡呼，還獻上鮮花，場面溫馨。

(中時 )