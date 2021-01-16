苗栗縣警局新任局長周煥興，16日下午正式到任，苗栗縣長徐耀昌主持布達典禮，徐耀昌肯定前任局長翁群能任內破獲多起重大刑案，期勉周煥興在既有的成果下，繼續努力打拼苗栗治安，讓苗栗維持成為安居樂業的好所在。

苗栗縣警局原任局長翁群能，這次高升台北市警局督察長，接任的周煥興係由警政署公關室主任調昇局長。周煥興，警大56期正科畢業，歷任台北市保安大隊長、內湖、中正一及大安分局長，周煥興在中正一及大安分局長任內，正值年改抗議最高峰期間，整整數月在街頭執勤，還曾遭抗議群眾推擠，大腿遭拒馬畫傷掛彩，但周煥興毫無怨言，仍然堅守崗位。

苗栗縣長徐耀昌16日下午主持新任縣警局長周煥興（右）交接布達典禮。（謝明俊攝）

新任苗栗縣警局長周煥興是苗栗子弟，被譽為苗栗之光。（謝明俊攝）

新任苗栗縣警局長周煥興16日下午正式到任，頭份市長羅雪珠（右）、縣議員余文忠（左）到場祝賀。（謝明俊攝）

新任苗栗縣警局局長周煥興16日下午布達上任，苗栗縣地方政署到場祝賀。（謝明俊攝）

周煥興接任北市保大大隊長期間，鼓勵員警加強巡邏路檢，積極打擊犯罪，當時保大一個單位的臨檢立破績效，幾乎等於是全台北市其它14個分局的總和，因此，周煥興後來接任大安分局時，與保大組成聯合戰線，執行強勢路檢，因而破獲多起重大刑案，並查獲多起重大槍毒案。

周煥興擔任台北市分局長，捨棄以開會領導幹部的作風，他有句名言，「只要帶到基層的心理，他們就會自動做好，根本毋須開會」，完全以帶心來贏得基層員警的全力支持，為了體恤基層辛勞，周煥興爭取經費每周買蛋糕替基層慶生，還親自帶著幹部一一向基層員警獻上蛋糕慶生，親口唱生日快樂歌，對幹部更是以鼓勵代替責難，當他高昇警政署離開大安分局時，分局全體基層都非常不捨。

周煥興出身苗栗公館，這次能回苗栗接任警局局長，正可謂是適才適所，也是苗栗之光。16日下午的布達典禮，縣長徐耀昌也勉勵周煥興繼續努力，作好苗栗治安工作。布達典禮除了縣警局全體一級主官管到場觀禮外，包括立委徐志榮、議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、南庄鄉長羅春蓮以及多位縣議員，都特意到場祝賀。

(中時 )