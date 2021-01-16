受到新冠肺炎疫情影響，世界棒壇各級賽事都無法舉行，第11屆U12亞洲少棒賽已經延期兩次，最後仍因疫情嚴峻決定此屆取消，中華隊則因上屆亞洲少棒賽奪冠，直接取得U12世界少棒賽的參賽權。

U12亞洲少棒賽原本預計在去年7月12到18日在台南亞太棒球村進行，後來因爆發疫情，先延到11月，後來因疫情尚未緩和，又延到今年3月，不過至今全球疫情仍相當嚴重，最後亞洲棒球總會決定直接取消。

中華隊過去是U12亞洲少棒賽常勝軍，自2000年舉辦第一屆以來，至今10屆拿了7冠，上一屆2018年首度於台灣舉辦，也將冠軍留在台灣。

雖然U12亞洲少棒賽不打了，不過延到8月13到22日的U12世界少棒賽目前沒有因此取消，亞洲棒總決定參賽代表全依照上屆亞洲少棒賽排名，由中華、南韓、日本取得參賽權，U12世界少棒賽表定在台南舉行，是否延賽或取消尚未討論。

而延到今年3月進行的U15世界盃棒球賽也受到疫情影響，美國、加拿大、澳洲、日本等隊已表態不會前往墨西哥參賽，中華隊也跟進，決定婉拒參賽。

(中時 )