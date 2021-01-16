華千涵近期忙拍攝三立八點檔《天之嬌女》，鮮少在自家社區露面，近期卻被自家住戶發現形跡詭異，一反常態地在寒流期間穿輕薄衣物，從地下1樓走到頂樓15樓，直到氣喘吁吁、汗流浹背才返回家中，高調的現身引來鄰居側目。經紀人透露，原來她受邀裘海正16日演唱會嘉賓，為此加強肺活量。

華千涵和裘海正同為基督徒，去年底在教會聚會時，得知裘海正要開演唱會，製作人建議開場時以「飛鷹三姝」成名曲重現當年風光，由於伊能靜常駐內地、方文琳以戲劇為主，聽過華千涵歌聲的裘海正「內舉不避親」的推薦華千涵擔任裘海正的角色，華千涵義不容辭馬上答應，也將演唱〈年輕的心〉，她笑稱：「謝謝海正姐讓我找回了年輕的心！」

原本華千涵要演唱裘海正的部分，但經過溝通與試唱，大家一致認為華千涵更適合伊能靜的部分，她說：「希望我的表現不會讓伊姐覺得丟她的臉」。為了有好表現，從去年開始華千涵密集練唱，加強體能重訓，但因疫情關係，她不敢去健身房運動，只好靠著爬樓梯來鍛練肺活量。

(中時 )