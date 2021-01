陳水扁前總統的母親過世,擔任高雄巿議員的扁子陳致中16日出席警察局長交接布達,他指出,阿嬤遺願交代後事從簡,考量又值疫情期間,為免驚動勞煩各界朋友,家屬決定不設靈堂公開、也不舉辦公祭、並婉謝花籃奠儀,擇日舉行簡單的家祭後火化入塔。

他提到,萬分感謝各級長官、社會各界、鄉親朋友的關懷心意,由衷感謝副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、桃園巿長鄭文燦、高雄巿長陳其邁、台南巿長黃偉哲等各級長官對陳家的致哀與慰問,相信阿嬤在天上都感受到了,他代表阿嬤、家父、家屬表達謝意。

他並提到,特別感謝總統府及民進黨中央黨部致電轉達蔡英文總統(主席)對阿嬤的哀思追悼,家屬銘感五內。

陳致中16日一早即在臉書PO文,阿嬤已化作千風、自由遨翔。願阿嬤離苦得樂、在天上安息,相信您會繼續保佑您所愛的人,也盼望阿嬤的心願都能早日實現。阿嬤Goodbye We miss you and love you.

