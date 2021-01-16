民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，依選罷法規定，罷免投票須同意票超過不同意票，且同意票數必須有4分之1以上公民投票，也就是若要通過此罷免案，需8萬1940張同意罷免票。「聲量看政治」粉專指出，從聲量趨勢來看隱約嗅出，王浩宇危險了；另最終若國民黨無法「罷王」成功，國民黨就慘了。

臉書粉專「聲量看政治」指出，罷免王浩宇會不會成真，聲量無法完全看出來，但可以從聲量趨勢隱約感覺，王浩宇危險。因為桃園是國民黨傳統票倉，國民黨此次傾全黨之力，有不能不罷免成功的壓力。而與國民黨相比，王浩宇的陸軍組織相對薄弱非常多。國民黨可以動員罷免，王浩宇難以動員反罷免。

粉專分析說，搜尋聲量(GoogleTrend)顯示，很多人今天都在搜尋王浩宇為什麼被罷免，以及哪裡可以投票罷免？也指出，政治確實是人際關係，雖無法用聲量預測這次罷免能否成功，但從輿情分析的角度來看，王浩宇務必保重。不過，若國民黨無法罷免成功，國民黨就慘了，表示國民黨的傳統票倉與動員系統根基已經動搖。

網友紛紛表示，「國民黨如果真的大動員，真的會過，如果沒過就是鐵票真的生鏽了。」、「8萬多票也沒那麼簡單。」、「可是連民進黨王世堅都鼓吹罷免，他很危險吧。」、「其實我今天搜尋很多次是因為想看投票狀況XD。」

罷免王浩宇會不會成真，聲量無法完全看出來，但，可以從聲量趨勢隱約感覺，王浩宇危險。 1.桃園是國民黨傳統票倉，國民黨此次傾全黨之力，有不能不罷免成功的壓力。 2.與國民黨相比，王浩宇的陸軍組織相對薄弱非常多。國民黨可以動員罷免，王浩宇難以... 由聲量看政治發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)