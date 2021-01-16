金馬影帝莫子儀日前接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪，分享出道24年以來的演員人生。橫跨劇場和影視表演的他，做演員最大希望就是每個人都可以擁有自己獨特的價值、為台灣人付出溫暖，還有守護自己的力量。

莫子儀表示得獎是很幸運的鼓勵，也因為是所有人共同努力的成就，「所以不管得獎前或得獎後，我都還是一樣的演員，在做一樣的事情」，方念華想知道在莫子儀眼中演員是什麼樣的社會角色，他表示：「希望可以為社會上不同角落的人，說他們的故事。」他認為不要先入為主的去看待所有的狀況跟人事物，是作為演員必須要有的包容跟觀察力。

莫子儀投入戲劇圈多年，數度與獎項擦身而過，曾有「萬年遺珠」稱號，他透露18歲至今只要有機會入圍，一定都會準備好上台感言，「我覺得這是對頒獎典禮的一個尊重」。

莫子儀在金馬獎上一席動人的感言「致自由、致平等、致天賦人權、致電影、致創作、致生活」引起許多迴響。方念華認為這是他對表演和生命的一種態度，也代表表演解放了他，莫子儀肯定地說：「自由跟平等是我在接觸表演時覺得最重要的事！表演提供了我一個嶄新的世界去看待自己和這個社會，更懂得從不同角度去理解人。」莫子儀期許自己是一個知識份子，要持續保持理性冷靜、抽離、批判自己，也同時批判這個世界，「但我本身又是一個非常感性、敏銳和敏感的，所以是一個充滿矛盾的人」。

劇場的收入比較不穩定，為了平衡生活，莫子儀會去兼差，這樣的情形持續到他35歲。有一陣子他曾覺得不知道為何要演戲，所以把很多工作全推掉，只想單純做簡單工作來過日子，在導演北村豐晴的居酒屋洗碗打工了近1年，他認為最重要的是為自己的選擇負責，例如選了當演員，沒有很多工作機會，「你不可以抱怨，因為那是你的選擇」。他強調：「我們不能把所謂的理想，變成一個逃避生活的藉口。」

自認任性的莫子儀永遠一次只拍一檔戲，還需要充足的準備時間，他觀察：「講現實一點，在這個產業裡，淘汰得非常快，觀眾忘記你的速度也非常快，如此任性了20幾年，還有機會繼續表演，我很珍惜。」他覺得演員的路是一輩子，所以可以把腳步放慢一點、視野看更廣一點。

莫子儀以自身經驗分析，例如持續失敗的1整個月，都會是往後能量的來源，一定可從失敗中吸取經驗，「所以不要把這一個月的失敗當作全部，它是你20年之後成功的能量。」節目17日晚間8點在TVBS 56頻道播出。

(中時 )