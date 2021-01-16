大陸女演員秦嵐因2018年演出古裝劇《延禧攻略》富察皇后一角，演藝事業再度登上顛峰，人氣更旺，每每出席各種活動都會創造高討論度；近日愛奇藝舉辦「為愛尖叫晚會」，秦嵐一身高貴性感的黑薄紗裙驚豔全場，但晚會的後台特輯意外出賣秦嵐私下嗜好，她居然一整晚離不開麻將桌，和螢光幕前的她反差極大，也讓粉絲感到驚喜。

愛奇藝舉辦的為愛尖叫晚會在15日於大陸青島舉行，邀請許多當紅藝人，像是陷入婚變傳聞的影帝黃曉明、最美皇后秦嵐、緋聞不斷的金晨和海豚音公主張靚穎，其中眾女星在零下2度C的低溫中，僅穿著布料稀少的性感禮服走紅毯，讓觀眾看了都非常心疼。

晚會的後台特輯意外出賣秦嵐私下嗜好，她居然一整晚離不開麻將桌，和螢光幕前的她反差極大，也讓粉絲感到驚喜。(圖/ 摘自微博)

這次晚會長達6個小時，節目還分為四輪限定舞台，包括舞蹈、樂隊、戲劇和合唱，出場順序還是由觀眾票選決定；其中一段節目看到秦嵐一襲冰藍色禮服，在台上唱著電視劇《延禧攻略》片尾曲〈雪落下的聲音〉，被網友大讚是「視覺加聽覺饗宴」。

晚會中的各種舞台縱然精彩，但節目體恤明星們直播辛勞，設置等候區讓他們打發時間，裡面有各種活動，像是能打麻將、打桌球和打邊爐等等；有粉絲注意到，秦嵐居然在麻將桌上做了一整晚，同桌的人一直換，唯獨秦嵐從晚上9點坐到12點，讓大家忍不住笑說，「秦嵐姐姐真的很愛打麻將」，看到有別於幕前那個氣質有距離感的她。

(中時新聞網)