一名幼稚園老師日前在休假日時帶著自己的孩子到知名速食店買漢堡，不料遭班級一名學生的家長撞見，對方向上級主管投訴她沒有做好老師形象，她事後打電話向對方解釋當天是休假日，「我只是普通的家長帶小孩吃東西」，沒想到家長仍強調老師算是公眾人物，應該要做好榜樣，讓她相當心累且無奈。

該老師在臉書「靠北幼稚園」上發文表示，她日前被上司約談，原因是班級有位學生的家長控訴，她休假日時，她在麥當勞點了牛肉漢堡給自己的孩子，而該學生看到後就爭吵不吃兒童餐，讓家長控訴她在外面沒有做好老師的形象；她事後打電話與該家長溝通，原本要澄清漢堡是她吃的、非小孩，但該家長說「不管是誰吃的，其實都不重要，老師這個職位就像公眾人物一樣，要做好榜樣」

一名幼稚園老師休假日時帶自己的孩子吃麥當勞，被家長控訴不得體。（圖/翻攝自臉書「靠北幼稚園」）

不過該老師當下回應，「媽媽您說的對，但我想提醒您一件事，那天是我的休假日，我是一個普通的家長帶小孩吃東西，如果設身處地被這樣指責，我想您也不好受。」該家長則說她以前也當過家教老師，當時在外面都會小心翼翼，怕會被家長看見不得體的行為。該老師事後強調2人價值觀不同，她當下真的沒有看到家長，也希望當下家長可以當面溝通，而不是事後告狀。

許多網友則在臉書貼文下留言說，「這家長很有事，教師也有自己的私生活，跟放鬆心情的時候」、「該家長是不是還會要求老師守貞，禁止有另一半，以免小孩效仿」、「這位家長不也帶自己的小孩去麥當勞，龜笑鱉無尾」、「想法真的有差，但可以私下溝通吧，不需要經由上司」。

(中時新聞網)