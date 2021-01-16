國內日前事隔10個多月再次出現院內感染，醫師照顧重症個案後染疫，波及同居的護理師女友，引發社區感染。前衛生署長楊志良近期因「開除說」被截圖瘋傳，政治人物、總統跟著打壓，帶風向迴避SOP的檢視，引發軒然大波。楊今在臉書公開發文給醫界，表示自己是熱血不是冷血。媒體進一步詢問時，他表示不樂見社會分裂，需要沈澱2、3天再回應社會。

楊志良今午以「我是熱血，不是冷血：致敬醫療一線同仁」為題，在臉書發文。他表示，假如他是醫院院長，在防疫非常時期，不容一絲懈怠，主張開除不遵守安全標準作業準則的醫師，儘管ＳＯＰ也無法百分之百保護這位醫生，對於感染現象發生在不遵守ＳＯＰ的一線同仁身上，雖深感同情遺憾，但是他更恐懼一位受過專業訓練的醫生，如果輕忽自己的責任和職守，會帶來更大的生命損失和社會成本。

「這是防疫戰爭非常時期，就算正確戴好鋼盔也無法保証無孔不入，但沒有按照安全標準流程在戰場上拼搏根本送死」。楊志良表示，不希望更多第一線人員發生不幸，這是他堅持是非的原因，儘管同情沒有按安全ＳＯＰ的染疫醫護人員，但他更恐懼有其他沒意識到自己身負重責大任的醫護人員，竟沒有事後回報院方，更不容有的媒體直接用說他要「開除」染疫醫師，影響社會大眾視聽。

楊志良表示，我們要用科學大數據防疫，不要被揣摩上意的官員綁架；我們要用體貼人心的熱情來防疫，不要被廉價的同情所出賣，他非常「榮幸」有勞總統副總統行院院長等的指教，但他更要提醒大眾，不要被政治人物誤導，防疫的成功，有賴全民，更有賴第一線醫療人員。

正因為如此，楊志良堅持他的「開除說」，不要讓更多的患者加重第一線人員的負擔。如果他是院長，他堅持是非價值，但如果他是總統、副總統、行政院長，他希望他不會像現在的政治人物一樣，用扭曲是非的方式來打擊意見不同的人士。文末他再次強調，堅持是非不容扭曲，是他對一線醫療人員獻上的最高敬意。

臉書貼文公布後，媒體今午致電楊志良，楊志良表示，他原本的話是假設，但卻被說成染疫的醫師都要開除，相當糟糕。面對近期的風暴，他不會委屈，這件事已經讓台灣社會分裂，這是他不樂見的，這樣也對台灣不好，真的很遺憾，希望給他2、3天的時間，他會再進一步回應社會。

(中時 )