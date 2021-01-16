桃園市議員王浩宇罷免案今天登場，各支持者聚集罷王總部觀看開票，下午5時20分左右，同意罷免票達6萬0281票，不同意5417票。罷免案領銜人唐平榮表示，總部預估總投票率約達2成8，比預估的3成還有些許之差，坦言投票人數未達預期。但由於票數持續上漲，總部氣氛逐漸高漲，眾人交頭接耳，興奮討論後續結果。

唐平榮接受媒體聯訪時表示，罷王案深受媒體關注，根據情報顯示，今日投票率約落在2成8，勝負僅有些微之差，顯見努力還不足，也關乎不同媒體對議題的關注程度，但無論結果如何，都將尊重中壢人的選擇。倘若失敗告終，希望王浩宇知悉選民對其錯誤言論相當在意；若通過，則奉勸王趁年輕記取教訓，修正己身作為。

唐平榮表示，無論罷王通過與否，都將成為年輕人從政的借鏡，了解並非擁有網路聲量就能操弄言論、博名氣，畢竟當選市議員僅要1萬多票，罷免卻要累積數倍之多的票數；目前同意票數已超過王當選的票數，顯見大部分的中壢民眾對王的言論存有意見，開票結果即是指標，足以證明王的言行遊走在尺度邊緣。

媒體問及，罷免第二階段時間過長，是否因此拖累熱度？唐則說，由於罷免階段需要使用傳統的紙本連署，未能與時俱進，建議立院委員能修法，期能透過數位化的電子票證，既能可保障隱私，也能增加方便性。

(中時 )