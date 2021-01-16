51歲韓國牙醫兼美魔女李秀珍，憑著一張凍齡臉蛋與火辣身材，成為人氣網紅，IG吸引超過14萬粉絲追蹤。果然李秀珍也逃不了人紅是非多的道理，她日前在影片中自信稱比同樣為首爾大學畢業的女星金泰希還漂亮，一席話就引發韓國網友熱議，甚至還起底出李秀珍大學時期的舊照，質疑她哪來的自信。

金泰希是韓國演藝圈有名的天然美女，她不僅出身富貴，老爸金裕文是知名物流公司「韓國通運」董事長，學生時期成績更是優異，擁有首爾大學服裝設計學系的高學歷。

51歲美魔女牙醫金秀珍自信比金泰希還美。(取自金秀珍IG)

畢業於首爾大學牙醫系的李秀珍，近日與女兒拍片，談到了學妹金泰希，就自信滿滿地表示，在她那年代，大家一提到首爾大學就會想到李秀珍這個名字，更聲稱她比金泰希還漂亮。

金秀珍大學時期舊照被起底，公開向金泰希道歉。(取自金秀珍YouTube)

李秀珍這番「美過金泰希」的言論，很快地就在韓網迅速發酵，更被網友起底她大學時期的照片，在網上PO文質疑「聽說比金泰希美的李秀珍大學時期照片」。對此，李秀珍除了在社群網站PO出相關文章，向金泰希道歉，還再次與女兒拍片，回應此風波，她的女兒就開玩笑地說：「好羞恥，簡直是家醜。」稱自己沒臉見人了。

(中時新聞網)