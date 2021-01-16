嘉義市警察局今16日舉行卸、新任局長交接典禮，由市長黃敏惠親自主持，黃敏惠除盼新任警察局長黃建榮能領導警察同仁，打造「全齡共享、世代宜居」的安全幸福城市外，還說黃建榮是警政署署長陳家欽「掛保證」所推薦的人選。

黃敏惠對卸任局長張樹德在嘉市服務期間優異表現表達讚許，指警政署為借重張樹德長才，特別拔擢他出任臺南市警察局主任秘書，臺南市就在嘉義市隔壁，可協力做好治安工作，感謝他這一年多來在治安、交通、服務各方面形成最有溫度的戰鬥團隊，不但中央評比與地方民聲都得到好基礎，嘉市更獲得全國幸福城市第一名的殊榮。

嘉義市警察局今16日舉行卸、新任局長交接典禮，由市長黃敏惠親自主持。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市新任警察局長黃建榮是嘉義人，中央警察大學52期刑事警察學系畢業。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新任局長黃建榮從基層做起，刑事警察出身，黃敏惠感謝他回鄉服務，無縫接軌接棒工作，指今天看到那麼多親友團到場見證，代表著警眷們背後的支持、鼓勵「是最不容易的」，還說到嘉義市服務雖辛苦，但辛苦的背後是幸福的。

黃建榮是嘉義人，中央警察大學52期刑事警察學系畢業、警政研究所碩士，曾任刑事警察局督察、科長、大隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、新北市政府警察局瑞芳分局分局長、刑事警察大隊大隊長、保安警察第一總隊副總隊長等重要職務，富領導、協調能力，為臺鐵爆炸案破案英雄，在兩岸合作打擊犯罪與通訊監察領域，也深獲好評。

(中時 )