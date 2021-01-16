南臺科技大學USR種子型計畫《城先啟後‧洄稻農村-創生在地實踐》創業團隊「來坐農創工作室」與後壁區頂長社區發展協會共同舉辦創新食農體驗「食在好種擱好呷II–我在後壁有塊田」活動16日登場，除了延續先前活動中「二十四節氣」的知識傳遞外，也讓參與學員學習傳統農業知識與技能，另外還有焢窯、手搗麻糬等體驗，相當有趣。
活動一開始由團隊指導老師曾碧卿負責「田埂小教室」講解，過程中除了講解本次活動的主角「花生」與「珠蔥」的作物特性與知識外，也不忘傳遞傳統農業與二十四節氣之間的關係，其中也有年輕學員對節氣倒背如流，很不簡單。
緊接著參與學員們發揮團隊分工的精神，有人負責將打包焢窯食材，另一些學員則是在頂長社區發展協會理事長蕭國瑞的指導下，練習如何推起焢窯的土塊，在堆窯過程中也發現民間版的控窯高手，包括水土保持局台南分局長傅桂霖、後壁區翁振祥等人也到場參與，挽起袖子一起堆土窯。
來坐農創工作室指導老師曾碧卿表示，從3年前帶領學生進入社區之後，就希望能在實踐大學社會責任的同時，更加深學生對於各行各業的了解，並持續培育學生對於時事的觀察力，讓學生們更關心自身周邊的事物。
(中時 )
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