台北市統一發票代售地點由109年度13個代售點，110年度減少成7個代售點，造成台北市民眾不便。立法委員費鴻泰向行政院提出質詢，要求財政部在2月底以前在台北市12個行政區，每區至少設置一個統一發票代售點。

費鴻泰表示，市場服務時接受民眾陳情，抱怨110年度統一發票代售點減少，造成民眾不便，也讓小資企業主增加營業費用。費鴻泰了解後得知，原接受財政部印刷廠委託辦理台北市109年度統一發票銷售業務的木柵區農會、板信商業銀行艋舺分行及聯邦商業銀行各分行等13個代售點，其統一發票銷售服務僅提供至109年12月31日止。

費鴻泰說，110年1月1日起，北市統一發票代售地點由原先13個代售點減少成7個代售點，其中北市有5個行政區沒設代售點，分別為信義區、大安區、中正區、北投區、文山，這5區民眾必須跨區至其他行政區購買統一發票。

費鴻泰指出，雖民眾可透過「發票網路購買暨查詢系統」，以網路方式申購(網購)統一發票，但需自行付擔最少130元的運費成本，實在增加小資本商家營業費用。

費鴻泰強調，因應時代潮流，鼓勵大家用電子發票；但是財政部要兼顧「數位運作」和「便民服務」，要求財政部應增加統一發票代售點，在台北市達到各個行政區至少設置一個代售點，達到便民基本要求。

(中時 )