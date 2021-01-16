寒流一波接著一波來襲，天氣急遽降溫，為了讓弱勢族群能過一個溫暖春節，台中市大甲警分局結合外埔區明昌公司等單位，15日辦理「冬令濟助活動暨交通、預防犯罪宣導」，並發送紅包及白米等民生物資，溫暖人心。

外埔分駐所及安定派出所兩位所長為了讓轄區獨老及弱勢家庭可以過一個溫暖年節，結合外埔區明昌國際工業董事長張庭維及外埔區各里里長等單位，15日辦理「冬令濟助活動暨交通、預防犯罪宣導」。

大甲警分局攜手在地企業，辦理「冬令濟助活動暨交通、預防犯罪宣導」活動。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局攜手在地企業，辦理「冬令濟助活動暨交通、預防犯罪宣導」活動。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局攜手在地企業，辦理「冬令濟助活動暨交通、預防犯罪宣導」活動。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

主辦單位希望藉著發送紅包及白米等民生物資，與轄區民眾拉近距離，一對一宣導防詐騙及防竊之觀念及交通用路人安全宣導，期盼居民能夠有個溫馨及快樂的新年。

大甲警分局分局長李建興表示，台灣社會已邁入超高齡社會，獨居長者及弱勢家庭亟需社會關懷，也感謝外埔區明昌公司本著取之於社會、用之於社會及感恩回饋社會的理念積極投入關懷轄區居民，希望本分局員警能充分發揮人民褓母及為民服務之精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居長者，視民如親、警愛民、民敬警，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期及感受到社會的溫暖。

(中時 )